26日午後11時18分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定されます。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。最大震度4を観測したのは、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度4□岩手県盛岡市■震