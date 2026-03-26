国際オリンピック委員会（IOC）の本部＝26日、スイス・ローザンヌ（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は26日、2028年ロサンゼルス五輪で女子種目に出場する選手に、性別確認のための遺伝子検査を実施すると発表した。参加資格は「生物学上の女性に限る」とし、出生時の性別が男性で女性を自認するトランスジェンダーの選手は認めない。遺伝子検査導入の動きにはこれまでも国連人権理事会や人権団