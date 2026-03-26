上質な革製品で人気の土屋鞄から、洗練された佇まいと機能性を兼ね備えた新作バックパックが登場♡背負っても肩掛けでも美しく映えるデザインで、日常からビジネスシーンまで幅広く活躍します。細部まで丁寧に仕立てられた一品は、大人の女性にふさわしい上品さと実用性を両立。毎日のスタイルを格上げしてくれる注目アイテムです。 背負いも肩掛けも美しい2way設計 価格：176,000円(税込) 「エルノー2wayバッ