ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２６日、予選３日目が行われた。森高一真（４７＝香川）は３日目１１Ｒ、３コースから３着。「２日目の足に比べたら、こっちの方がええな。それでもターンにはまだ甘さがある」と舟足には不安が残る。ただ、「今のをベースにもう少し煮詰めていく」とさらなる上積みを目指して調整を続ける。前節の尼崎Ｇ?７３周年記念は自前のヘルメットが破損。尼崎ボートの予