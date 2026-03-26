ボートレース住之江の「サンテレビ杯争奪ボートの時間！ご視聴ありがとう競走」は２６日、準優勝戦が行われた。秋山広一（５０＝香川）はイン戦の９Ｒ、１Ｍ川野芽唯と井上未都の福岡女子コンビの差しとまくり攻勢を退け押し切り、優出一番乗りを決めた。相棒３９号機は「新エンジンで合わせるゾーンが狭いけど、準優はいい状態で行けた。出足型で舟が向く感じがいいし、乗りやすさもある」と納得の域にある。同時開催の蒲郡