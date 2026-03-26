別府競輪ナイターＦ?「ラブリン杯」は２６日に最終日を行い、決勝１２Ｒは森田優弥（２７＝埼玉）がまくりで優勝。３連勝でシリーズを制した。３車の木村佑来と、２車の森田、単騎が２人という構成で「初手で展開が向いた」と４番手を確保できたことが勝因と振り返った。単騎の２人が後方からになり「冷静に。脚にも余裕があった。状態的にも前回、前々回より全然良かった」と豪快なまくりを決めた。次走は４月９〜１２日の