森林の造林事業でうその公文書をつくったとして、霧島市の職員3人が減給の懲戒処分となりました。 今月25日付けで6か月間、10分の1減給の懲戒処分を受けたのは、霧島市の市長部局の50代の男性課長と50代の男性主幹、当時は市長部局にいて現在は上下水道部の50代の男性主幹の3人です。 男性主幹の2人は2024年度、市が管理する森林の造林事業で、実際には苗木を2000本植えたにもかかわらず3000本に変更したとうその公文書をつくり