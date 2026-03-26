【モデルプレス＝2026/03/26】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第1話が3月26日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。今江陸斗（I.RIKUTO）の父親の職業が明かされ、話題を呼んでいる。【写真】「日プ」出演イケメン、元プロ野球選手の父とキャッチボールする様子◆今江陸斗、父親は元プロ野球選手柳谷伊冴（YANAGIYA ISSA