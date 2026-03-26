夫から出てきた「セカンドパートナー」という聞き慣れない言葉…。妻が１番でその女性は２番目？ 夫が何を言っているのか、わかりませんよね…。理沙さんは、どう対処するのでしょうか？＞＞【まんが】セカンドパートナーって許せる？