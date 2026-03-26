フジテレビの木村拓也アナウンサー（35）が26日、自身のインスタグラムで、レギュラー出演していた「Live News イット!」（月〜金曜後3・42）平日版が最後の出演となったことを報告した。「10年間ありがとうございました」とストーリーズにガチャピンと涙で抱き合うショットを投稿。「たくさんのメッセージありがとうございますお返事はできませんが全て目を通しています後日投稿でお礼のコメントをさせてくださいそして