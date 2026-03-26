やだやだ！▶▶この作品を最初から読む「普通の親」「普通の家族」って、なんなの--？機能不全家族のもとで暮らし、ずっと「普通の家」に憧れていたゆめのさん。両親の記憶は、浮気性の父に母が怒り狂う激しい夫婦喧嘩の姿。4歳のころに母が自ら命を絶ち、母方の祖父母に引き取られてようやく「普通の生活」が始まると安心したのですが…待っていたのは地獄のような日々でした。重度のアルコール依存症の祖母、世間体を