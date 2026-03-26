プログレッシヴポップバンドのAlternation of Generationsが、4月22日にリリースする復活EP『REVOLVE』のジャケット写真とアーティストビジュアルを公開した。 （関連：福島県発の音楽フェス『LIVE AZUMA』初開催に2万人を超える来場者ユニコーン、ストレイテナーらの熱演をレポート） Alternation of Generationsは、DANCHO（Vo）、YOSHIHIRO（G）、Ryosuke（Ba）、FUMIYA（Ds）など、ロッ