お笑いコンビ・バナナマンの設楽統さん（52）と日村勇紀さん（53）が26日、ハリセンボンの近藤春菜さん（43）とともに、アルコール商品のイベントに登壇。新生活に始めたいことを話しました。バナナマンの2人がそろってPRイベントに登場するのは久しぶりだということで、設楽さんは「たぶん10年以上やってないですね。だから緊張しています」とコメント。日村さんも「こんだけ人がいっぱいいてうれしいです」と心境を話しました。