中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月26日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は26日の記者会見で、日本の首相が中国や朝鮮の「軍事力増強」、ロシアと中朝の「連携強化」に言及し、日本が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面していると発言したことに関し、「外部の脅威」をあおる日本の主張は事実無根であり、悪意があると批判した。蔣氏は次のように述べた。誰もが知