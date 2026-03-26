大役を担う開幕戦が翌日に迫っても、巨人の竹丸は「（緊張は）まだしていない」と涼しい顔。ランニングやキャッチボールで調整し、「試合を作れるのが自分の持ち味。そういったところを明日もできれば」と静かに闘志を燃やす。相手打線では昨季本塁打、打点のリーグ２冠王の佐藤との対戦を楽しみにしているといい、「使える球は全部使って（抑えたい）」と意気込んだ。ロッテのドラフト２位左腕の毛利海大（明大）も、球団の新