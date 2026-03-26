経済産業省は、電力の安定供給に向けた緊急対策として、二酸化炭素（ＣＯ２）を多く発生させる非効率な石炭火力発電所の稼働制限を４月から１年間限定で解除する方針を決めた。石油や液化天然ガス（ＬＮＧ）と違い、石炭は中東に依存しておらず、燃料調達の多様化を図る。現在は脱炭素対策として、旧型の設備を使い、発電効率が悪い石炭火力の稼働率を原則５０％以下に抑える制限措置がある。違反すれば発電所維持に必要な収入