Snow Man 目黒蓮が、本日3月26日より公開の新TVCM『Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses調光＋BLC』篇に出演する。 （関連：Snow Man 目黒蓮、20代ラストイヤーへ言葉にした夢を“現実”に変えていく力、挑み続けるひたむきさ） メガネブランド『Zoff（ゾフ）』グローバルブランドアンバサダーの目黒の出演する同CMは、4月3日より全国で順次放送となる。 4月3日より店頭で発売されるレンズ『ブルー