ルベン・アモリム体制からマイケル・キャリック体制となり、好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。現在31試合を終えて勝ち点55、今季は長らくアーセナル、マンチェスター・シティに次ぐ3番目の位置につけていたアストン・ヴィラを抜いて、3位に躍り出た。チェルシー、リヴァプールといった上位を争うライバルが不安定なこともあり、来季の欧州カップ戦出場権の獲得は濃厚と見るメディアは多い。『Sky Sports』では夏の