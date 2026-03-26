日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔さんが、２６日放送の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極ＳＰ」に初出演した。この日は「上京県民ＳＰ」で広島県民代表として登場。「うれし恥ずかし上京ドキドキ物語」のコーナーでは、司会を務める「爆笑問題」の田中裕二から「巨人に来た時、あ〜東京のチームだなと思ったことある？」と質問された。中田さんは「皆が日頃から着けている時計だとか、持つバッグ、乗る車もすべてお