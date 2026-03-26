書店員をはじめとするさまざまな職業のマンガ好きによって選ばれる『マンガ大賞』 が26日に発表され、児島青さんの『本なら売るほど』が大賞に輝きました。 『本なら売るほど』は、気だるげな青年が営む古本屋『十月堂』を舞台に、本を読む喜びと人生の機微を描く短編連作シリーズです。当初は、マンガ誌『ハルタ』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）にて全5回の短期集中連載として始まりましたが、読者からの熱烈な支持を受け、正式に連載化さ