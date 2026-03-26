ボートレース下関の「ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」が２６日、開幕した。真鳥康太（３１＝長崎）は４号艇の５Ｒ、チルト３度で大外へ。伸びて外マイから３着に「スタートで様子を見たけど、伸びは良かった。まだ回転を余しているので回り足も悪くない」と手応えあり。チルトＭＡＸを試すようになったのは昨年９月と新米でも、１０月の鳴門でまくって初優勝と爆発した。「前節に師匠の重富（伸也）さんが乗っていたエンジンを引いて