メ～テレ（名古屋テレビ） 教師7人のグループによる盗撮・画像共有事件で、神奈川県の元教師の男に検察側は懲役3年6カ月を求刑しました。 起訴状などによりますと、神奈川県の元教師・石川勝也被告（28）はおととし、勤務していた小学校の教室内で女子児童を盗撮し、教師がメンバーとなるアプリ上のグループトークに画像を共有したなどの罪に問われています。 石川被告は、これまでの裁判で