【DJI Avata 360】 4月発売予定 価格： 77,330円(機体単体) 116,380円（DJI RC 2付属) 159,830円(Fly Moreコンボ) 162,140円(Motion Fly Moreコンボ) DJIは最新ドローン「DJI Avata 360」を発表、4月に発売する。価格は本体のみで77,330円。送信機とのセット「DJI Avata 360（DJI RC 2付属）」が116,380円。送信機に加え、バッテリー