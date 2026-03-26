韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「정이 떨어지다（チョンイ トロジダ）」の意味は？「정이 떨어지다（チョンイ トロジダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、喧嘩をしたときなどにふと浮かぶ一言。「정이 떨어지다（チョンイ トロジダ）」はどう