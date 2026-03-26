金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住71歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：71歳女性同居家族構成：本人、息子（45歳）
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