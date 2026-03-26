日本代表練習の取材目的でスコットランドのダンバートンに滞在中。宿泊先のホテルでちょっとした衝撃を受けた出来事があった。ケトルとともに用意されていた“赤と銀の包みに入ったお菓子”を口にすると、思わず「うまっ！」と声が出た。ドーム状のチョコレートの中には白いマシュマロ、その下にビスケット。調べてみると、スコットランドでは定番中の定番というお菓子だった。 チョコレート、マシュマロ、ビスケット