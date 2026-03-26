パキスタンの副首相は、パキスタンが仲介役となって「アメリカとイランの間接的な協議が行われている」と明らかにしました。「アメリカが示した15項目の提案をイランが検討している」としています。パキスタンのダール副首相は26日、SNSへの投稿で、「パキスタンを介したメッセージのやり取りを通じて、アメリカとイランの間接的な協議が行われている」として、仲介役を担っていると表明しました。戦闘終結に向け、「アメリカが示