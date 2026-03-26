（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは２６日、ＦＷ遠野大弥が右アキレス腱（けん）断裂で全治６カ月の見込みと診断されたと発表した。２２日の川崎戦で負傷し、２５日に神奈川県内の病院で手術を受けた。遠野は昨年６月にも右アキレス腱を断裂し、今年復帰したばかり。特別大会は７試合に出場して３得点と好調だった。