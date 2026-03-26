ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２６日、予選３日目の開催が行われた。池田浩二（４７＝愛知）は２日目まで３走５、３、３着と２連対がなかったが、試練の６枠となったこの日の５Ｒは５コース発進。３コースから攻めた３号艇の浜崎に１号艇の久田が応戦し、ポッカリ空いた１Ｍを冷静にまくり差し２着を確保した。ただ、「コースが変わったのと展開のおかげ。チルト０度にしてワンチャンあるかな