女優・新木優子がファッションショットを披露し、話題を呼んでいる。新木は日本時間２６日までにインスタグラムで、黒系のタンクトップにデニムパンツを合わせたコーデでアメリカ・ロサンゼルスを堪能するショットを多数公開した。この投稿にファンからは「かわいいいい」「スタイルが良すぎて見とれちゃいました」「ミューズ様の降臨」「非常に美しいです」「ミスＬＡ決定！！」などの声が寄せられている。