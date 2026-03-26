ドル円のピボットは１５９．５５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:47現在） ドル円 現値159.67高値159.70安値159.29 160.23ハイブレイク 159.96抵抗2 159.82抵抗1 159.55ピボット 159.41支持1 159.14支持2 159.00ローブレイク ユーロ円 現値184.11高値184.48安値183.97 184.91ハイブレイク 184.70抵抗2 184.40抵抗1 184.19ピボット 183.89支持1