きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となり、ドル円は一時１５９．７０円付近まで上げ幅を伸ばしている。再び１６０円を試しそうな気配の中、中東情勢に翻弄される中、本日も市場は関連のニュースに神経質になっている。 米国防総省がイランに対する最終打撃に向けた軍事オプションを検討しているとの報道を受け警戒感を強めている。この計画には地上部隊の投入が含まれる可能性があり、中東情勢の一段のエスカレ