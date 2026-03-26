俳優の神尾楓珠さん（27）が26日、メイクアップブランドのイベントに出席。歌手で俳優の平手友梨奈さん（24）との結婚を発表後、初の公の場となり、報道陣からの新婚生活についての質問に答えました。■平手さんとの新婚生活は…神尾さんは、2月11日に平手さんとの結婚を発表。記者から「ご結婚おめでとうございます」と祝福の声がかけられると笑顔で会釈し、その後「新婚生活いかがですか？」と聞かれると、舞台袖に戻りながらも