乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の発売前重版が26日、発表された。情報解禁直後から大きな反響を呼んでおり、写真集公式Xのフォロワー数はわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は2800万回を超えている。現在、公式Xのフォロワー数は13万人を突破。近年のソロ写真集アカウントとしては異例の伸びを見せており、