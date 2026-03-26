[故障者情報]横浜F・マリノスは26日、FW遠野大弥(27)が検査の結果、右アキレス腱断裂と診断されたことを発表した。25日に神奈川県内の病院で手術したという。遠野は今季のJ1百年構想リーグで7試合の出場し、チーム最多タイの3得点を決めていた。しかし22日の川崎F戦で前半のみで負傷交代。遠野は昨年6月にもアキレス腱を断裂しており、2年連続の大怪我となった。