女優の大竹しのぶ（68）が25日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」に出演。この日は石川県・能登町での公開収録。集まった人から「結婚相手に求める条件は？」と聞かれた大竹は「私、失敗してますよ！」と苦笑。それでも「それはやっぱり優しい人が好き。あと、仕事も大事だけど、仕事よりも生活を大事にしてくれる人が好き。日常のことも大事にしてくれる人がいいな」と答えながらも「でも、答えはな