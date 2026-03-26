元フジテレビのアナウンサーで２０１８年にフリーに転身した中村仁美（４６）が２６日、ＳＮＳを更新。この日、１４歳の誕生日を迎えた長男に思いをつづった。中村は１１年３月、さまぁ〜ず・大竹一樹と結婚。長男、次男（１０）、三男（６）を授かっている。「今日は長男の誕生日１４年前８時間の陣痛に耐えた後生まれてきた初めての子予定日より２週間も早かったので体重があと６０ｇ軽かったらＮＩＣＵ入