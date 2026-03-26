大和警察署（資料写真）神奈川県警大和署は２６日、大和市在住で６０代の無職男性が暗号資産（約１億８千万円相当）を投資名目でだまし取られたと発表した。署は特殊詐欺事件として調べている。署によると、男性は昨年４月１４日から今年２月１７日の間に、架空の海外投資会社の関係者を名乗る者から電話を受けて「投資の元金」などとして計４８回に渡って暗号資産を送信し、だまし取られた。男性がインターネットで検索した同