ロボットにAIの頭脳が伴っているのが「フィジカルAI」と呼ばれるものです。その頭脳となるAIを民間企業が連携し、共同で開発することを発表しました。記者「AIに動きを覚えさせるためにロボットを操作しています。これを50台規模で行う施設が作られます」「フィジカルAI」が人に代わって、仕事をできるようになるには、自分で判断できる「頭脳」となる「AI」が重要となります。そのために「動きのデータ」を大量に集めて「AI」の精