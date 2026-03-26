ガールズグループ・ME:Iから2025年12月31日をもって脱退したCOCOROこと加藤心が26日にSNSを更新し、事務所の所属を発表した。 2025年3月29日から体調不良を理由に休養していた加藤。一方、加藤は脱退後の2026年1月に「週刊文春」（文藝春秋）を通じ、所属していた「LAPONE GIRLS」（ラポネ）から病気をでっち上げられたことなどを告発していた。 そんな加藤だが、26日に公式Xを更新し、「この度エビス・プロ所属にな