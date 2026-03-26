お笑いタレント・やす子（27）が26日、自身のXを更新。人生で初めて買ったものを明かした。「人生で初めて家庭用ゲーム機買いました!!」と報告。「嬉しい〜楽しいな〜!!」と喜びを爆発させた。「買ったソフトは星のカービィ、ポケモンZA!!」と明かし、ポケモンで遊ぶ写真を公開。「モンハンもぽこあポケモンもやりたい!!」「楽しすぎる!!」とつづった。また、フォロワーに「おすすめのソフトたくさん教えて!!」と呼びかけ