政府の経済財政諮問会議（議長・高市首相）は２６日、米国の著名な経済学者２人を招いた特別討議を行った。政策にかかる費用を税収などでどれだけ賄えているのかを示す「基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）」について、２人とも日本で金利上昇が見込まれるとして均衡させる必要性を主張した。招かれたのは、米マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）名誉教授のオリビエ・ブランシャール氏（７７）と、米ハーバード大学