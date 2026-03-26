ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が3月26日に放送された。結婚か別れか悩む31歳彼女が、彼氏への思いを綴ったノートを披露。しかし、その内容に彼氏が苦笑いする場面があった。【映像】7年間の悪口がびっしり綴られている実際のノート本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組。過