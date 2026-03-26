2025年1月の広陵高校の暴力事案を巡り、暴力をふるったとされた生徒1人がSNSの投稿により名誉を毀損されたとして、刑事告訴していたことが分かりました。広島県警に刑事告訴したのは、暴力をふるったとされた広陵高校野球部の当時2年生部員です。告訴状によると2025年1月、被害生徒の親などが集団暴行された旨の内容をSNSに投稿・拡散したことで誹謗中傷を受け、名誉を毀損されたというものです。また投稿などにより実名がさらされ