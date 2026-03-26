収入は上がっても物価高騰には追いついていない。だから実質的に暮らしが楽になったとは感じられない人が多い。しかも世界情勢は突然変わり、今後、さらに物価高になることも見込まれる。【マンガ】“グループLINE”から突然干されて…42歳女性が後悔する「ママ友の自慢話」への間違った対応ポイ活も大事かもしれないけど「少しでもトクをしたい、節約したいという気持ちは私にもあります。だけど、そのために手段を選ばないという