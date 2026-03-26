元モーニング娘。でタレントの飯田圭織さんは3月26日、自身のInstagramを更新。「息子が無事に小学校を卒業」したことを報告しました。【写真】飯田圭織の自撮りショット「嬉しくもあり、寂しくもありますね、、」飯田さんは「ご報告が遅くなりましたが、数週間前に息子が無事に小学校を卒業しました」と報告し、1枚の写真を投稿。美しい自撮りショットです。「よく頑張った6年間でした。4月からは憧れの中学生になります。本当に