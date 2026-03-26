美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志に“ラブコール”を送った。「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式X（旧ツイッター）が更新され、人気企画「7:3トーク」に俳優・坂上忍がゲスト出演すると告知。この投稿を引用すると、高須氏は「ゲストに呼んでくれよ。なう」と松本に訴えていた。高須氏は松本を同社のCMに起用し