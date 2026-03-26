ボートレース尼崎の「阪神電車ジェット・シルバー杯」が27日に開幕する。男女混合の今節は、現行エンジンの使い納めとなる。今節、尼崎初登場となるのは136期の高村諒（23＝滋賀）、137期の林風音（17＝愛知）、そして林と同期同支部の鈴木雄登（20）だ。デビュー期だった昨年11月11〜16日のとこなめ最終日に初勝利。しかも3連単が51万7830円とインパクト抜群の結果を残した注目ルーキーは、以降も白星を積み重ねて今節の前