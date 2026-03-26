【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比17銭円安ドル高の1ドル＝159円59〜69銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1527〜37ドル、184円06〜16銭。交戦終結への米国の要求をイランが拒否し、「侵略と暗殺」の完全停止や被害の賠償など5条件を逆提案したと伝わったことから、中東情勢の先行き不透明感が広がり「有事のドル買い」が優勢となった。