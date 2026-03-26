TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が26日、自身のインスタグラムを更新し、休暇中のショットを公開した。「たくさん冬したので、少し早めに夏してきました。帰ってきたら、春でした」とノースリーブのトップスに短いボトムスを合わせた海辺でのショットを投稿。2月のミラノ・コルティナ五輪の取材を終えて暖かいリゾート地で休暇を過ごしたようで「波の音を聞いて、心をほぐし太陽の光を浴びて、心にためる。そして、よく